Ремонтника, который обворовал ветерана войны в Петербурге, поймали в Москве

40-летний ремонтник обокрал ветерана войны в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские в Москве задержали подозреваемого в ограблении пенсионера. 40-летний уроженец Анапы делал ремонт в квартире пожилого мужчины, а потом бесследно исчез. С ним пропали наличные деньги и банковская карта.

- 13 декабря в полицию Выборгского района обратился 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в доме 5/1 по улице Асафьева. Пожилой мужчина сообщил, что у него похитили наличные деньги и банковскую карту, с которой позднее были списаны средства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшим на вызов оперативникам мужчина пояснил, что по совету соседей нанял ремонтника для работы в своей квартире. Некоторое время тот работал, а потом исчез. Он взял 170 тысяч рублей наличными и карту. Общий ущерб составил 390 тысяч рублей.

Поиски затянулись на два месяца, но в начале февраля в Москве был задержан ранее судимый уроженец Анапы, который признался в содеянном. Сейчас устанавливается его причастность к похожим преступлениям.