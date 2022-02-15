Школы Калининского района эвакуировали из-за угроз минирования

Более 8,5 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы взрыва. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 8,5 тысяч человек были эвакуированы из школ Калининского и Красносельского района Петербурга в минувший понедельник. Причиной стали анонимные письма с угрозами взрыва. Они поступили в 41 школу и 76 детских садов. Всего пришлось проверить 117 объектов.

- В результате осмотра учебных заведений взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Проводилась эвакуация в количестве 8644 человека с 11 объектов (школы), на остальных объектах эвакуация по решению администрации не проводилась, - сообщает источник «КП-Петербург».

В части школ занятия были отменены, учеников распустили по домам. Проверка школ и детсадов закончилась лишь к шести часам вечера.

И во вторник все началось сначала. Уже с утра 15 февраля новые анонимки прервали уроки в школах Калининского района. На месте работают взрывотехники. Проверяют и детские сады.