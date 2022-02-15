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Происшествия15 февраля 2022 6:25

Молодую пару жестоко убили в День всех влюбленных в Ленобласти

Изрезанные тела мужчины и девушки нашли в Каменногорске
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Молодую пару зарезали в Каменногорске в День всех влюбленных.

Молодую пару зарезали в Каменногорске в День всех влюбленных.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жестокое убийство произошло в Выборгском районе Ленинградской области в День всех влюбленных. 14 февраля в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе в Каменногорске были найдены тела 27-летней девушки и ее 24-летнего возлюбленного. Обоих зарезали несколькими ударами ножа.

- Установлено, что указанные повреждения погибшим в ходе ссоры причинил их знакомый - мужчина 1970 года, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

По предварительным данным, все трое участников драмы отмечали праздник влюбленных за общим столом. Они выпивали. Возник конфликт. Тогда старший мужчина, восемь раз судимый, в том числе за кражи и грабежи, схватил нож и три раза ударил младшего в живот, плечо и шею. Смерть наступила почти мгновенно, погибший так и остался сидеть в кресле.

Девушка пыталась убежать, но получила нож в спину. Ее нашли лежащей лицом в пол.

Сам убийца далеко не ушел и заснул там же. Он задержан.

Известно, что у убитой остался 8-летний сын.