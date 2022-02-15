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Здоровье15 февраля 2022 6:38

249 коек детской больницы имени Филатова обратно перепрофилированы из-за снижения заболеваемости ковидом

Всего в городе развернуто 769 мест для детей с СOVID-19 и пневмониями
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Число госпитализаций детей в Петербурге снизилось.

Число госпитализаций детей в Петербурге снизилось.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

249 инфекционных коек детской больницы имени Филатова, принимавших юных пациентов с коронавирусом и пневмониями, перепрофилированы в обычные. Это произошло на фоне снижения заболеваемости ковидом.

- Койки перепрофилированы в связи со снижением числа госпитализаций. Всего на данный момент в городе развернуто 769 коек для детей с СOVID-19 и пневмониями, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Накануне в Комздраве сообщали, что в последнее время выздоравливает втрое больше юных петербуржцев, чем заболевает. В стационарах лечатся только 379 детей. 43% инфекционных коек свободны. И этот показатель растет.

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