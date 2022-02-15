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Происшествия15 февраля 2022 7:03

Шестерых пенсионеров обманули под предлогом льготной турпоездки на Кубу

Деньги с пожилых петербуржцев собрала предприимчивая уроженка Пскова
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Мошенница из Пскова обманула петербургских пенсионеров под предлогом турпоездок.

Мошенница из Пскова обманула петербургских пенсионеров под предлогом турпоездок.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу шесть петербургских пенсионеров пришли в полицию 14 февраля. Все они написали заявления на 27-летнюю уроженку Пскова, которая собрала с них деньги под предлогом льготной турпоездки на Кубу.

- 14 февраля в 21:53 в УМВД Колпинского района обратился мужчина 1938 года рождения с заявлением о том, что 19 января ему позвонила неизвестная женщина по имени Валерия, которая предложила «горящую» путевку на Кубу. После чего заявитель перевел на указанный счет 40 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».

По точно такой же схеме были обмануты и остальные пенсионеры. Суммы были стандартные: 40 или 110 тысяч рублей. Общий ущерб от действий мошенницы составил 280 тысяч. Сейчас молодую псковичку ищет полиция. А пожилых петербуржцев еще раз предупреждают об опасности обмана со стороны незнакомых лиц.