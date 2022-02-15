Заболеваемость коронавирусом падает четвертый день подряд в Петербурге

7 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Большой всплеск заболеваний коронавирусом с приходом "омикрона" в Санкт-Петербурге пошел на спад. Уже четвертый день подряд суточный прирост зараженный снижается. Еще 11 февраля в городе заболели более 22 тысяч человек, а на 15 февраля 2022 года всего 7 тысяч жителей Северной столицы. Об этом сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге выявили 7 091 зараженных, что на 37,7 процентов меньше, чем днем ранее, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Также за сутки в Северной столице выздоровело рекордное число пациентов - 22 195. Среди умерших 73 человека.

Всего за время пандемии в Петербурге по официальным данным оказались заражены 1 292 024 жителей города, из которых 1 005 481 человек выздоровели, а 30 866 стали жертвами инфекции.

Напомним, что правительство Северной столице приняло решение смягчить коронавирусные ограничения с 21 февраля.