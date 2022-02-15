Дети и студенты смогут бесплатно посетить Эрмитаж 17 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ограничения для несовершеннолетних закончились в Санкт-Петербурге, и Государственный Эрмитаж с 14 февраля снова открыл двери для детей и подростков. Но это еще не все, после полутора недельного перерыва дети всех возрастов смогут 17 февраля 2022 года посетить музей совершенно бесплатно.

- Напоминаем, что каждый третий четверг месяца дети до 18 лет и студенты могут посетить Эрмитаж бесплатно! В этом месяце – это 17 февраля – день празднования 170-летия Нового Эрмитажа, - рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

Бесплатный вход музей будет доступен не только детям, но и другим льготникам: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам, военнослужащим и многим другим.

Для этого надо заранее, желательно за несколько дней, забронировать бесплатный билет на сайте музея. При оформлении нужно будет указать или возраст, или документ, подтверждающий право на льготу.