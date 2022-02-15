Петербургских водителей могут обязать раз в месяц полностью освобождать двор от машин

Власти города планируют опробовать новые меры для повышения эффективности уборки от снега и наледи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коммунальные службы Северной столицы при уборке улиц сталкиваются с препятствием в виде тесно запаркованных дворов. В связи с этим власти города планируют опробовать новые меры для повышения эффективности уборки от снега и наледи. Об этом во вторник, 15 февраля, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов.

- Я думаю, уже сейчас необходимо ставить вопрос о нормативно-правовом регулировании порядка размещения автомобилей во дворах. Мы уже привыкли к знакам "чет-нечет" на улично-дорожной сети, когда для того, чтобы иметь возможность убрать конкретную улицу, в один из дней недели устанавливается запрет на парковку по той или иной стороне дороги, - отметил Зотов.

По словам представителя ведомства, городские власти планируют перейти на похожие правила: раз в неделю или раз в месяц в зависимости от погодных условий автомобилистов будут просить освободить тот или иной двор от транспорта полностью. Владельцам авто предложат переставить своих «железных коней» в соседний двор, либо припарковать машину разместить с учетом графика уборки дорожной сети вдоль улиц.

Зотов также подчеркнул, что из-за запаркованность петербургских коммунальные службы не могут провести во дворах механизированную уборку, которая значительно быстрее, эффективнее и дешевле, чем ручная уборка.

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