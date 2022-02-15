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Здоровье15 февраля 2022 9:18

Военную поликлинику во Всеволожске передадут Ленобласти

Медучреждение начнет принимать обычных жителей
Надежда СТРЕЛЬЦОВА
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У жителей Всеволожска появится еще одна поликлиника

У жителей Всеволожска появится еще одна поликлиника

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Всеволожск Ленинградской области появится еще одна поликлиника, куда смогут ходить местные жители. Губернатор Александр Дрозденко подписал поручение, по которому военная поликлиника в микрорайоне Южный будет передана в собственность 47-го региона. Об этом в областной администрации рассказали 15 февраля 2022 года.

- Организовать работу по передаче военной поликлиники ФГУ №442 ВКГ Минобороны, которая находится в доме 6 на Народной улице микрорайона Южный во Всеволожске в собственность Ленинградской области, - говорится в поручении.

Такое решение было принято на совещании правительства области, где поднималась тема о том, что существующие амбулаторные медучреждения не справляются с существующей нагрузкой из-за быстрого роста новых районов.

Поликлиника должна перейти в систему здравоохранения Ленобласти до 9 марта 2022 года.