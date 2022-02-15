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Происшествия15 февраля 2022 9:21

Младенца без признаков жизни нашли в Приморском районе Петербурга

У малыша диагностировали синдром внезапной детской смерти
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Младенца с синдромом детской смерти госпитализировали в Петербурге.

Младенца с синдромом детской смерти госпитализировали в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правоохранительные органы Приморского района выясняют обстоятельства госпитализации младенца, который в ночь на 14 февраля был экстренно увезен врачами. Скорую вечером воскресенья вызвали родители малыша, заметив, что тот не подает признаков жизни.

- 14 февраля в 00:45 из Педиатрического университета в полицию поступила телефонограмма о том, что накануне вечером из квартиры дома на Школьной улице с синдромом внезапной младенческой смерти в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок 2021 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что семья, в которой произошла трагедия, полная. На учете в органах опеки не состоит. На месте инцидента побывали сотрудники Следственного комитета России. По факту ЧП идет проверка.