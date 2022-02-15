Парикмахера изнасиловали в отеле на севере Петербурга перед праздником влюбленных

СК проверяет рассказа девушки-парикмахера об изнасиловании в отеле. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские задержали 23-летнего уроженца Амурской области, которого подозревают в изнасиловании девушки-парикмахера. Все произошло в ночь перед праздником всех влюбленных в отеле на улице Хошимина.

- 14 февраля в полицию поступило заявление от девушки 1993 года рождения, о том, что накануне около 23:00 в номере отеля малознакомый мужчина по имени Кирилл, угрожая ножом, изнасиловал ее, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам девушки, все продолжалось около часа. Насильник дважды овладел ею, причем оба раза секс был незащищенным. После второго раза он сжалился и отпустил жертву.

Сейчас разбирательством занимаются следователи СК России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.