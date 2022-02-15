Комздрав Петербурга ищет автоволонтеров для помощи врачам

Проект "Подвези врача" в Петербурге приглашает автоволонтеров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга ищет водителей, которые готовы стать автоволонтерами. Из-за больного уровня заболевания коронавирусом врачи поликлиник вынуждены ежедневно посещать огромное количество пациентов. Водители смогут помочь медикам делать это быстрее, подвозя их к заболевшим. Об этом в ведомстве рассказали 15 февраля 2022 года.

- Волонтерский проект "Подвези врача" просит автомобилистов города стать автоволонтерами и помочь медицинскому персоналу, - рассказали в комитете.

Так, волонтеры смогут ездить с врачами по маршруту к заболевшим пациентам, а также помогать доставлять амбулаторным больным бесплатные лекарства от коронавируса.

Городу нужна любая помощь - и разовая, и на постоянной основе. Каждый волонтер может выбрать удобное для себя время, когда он готов оказать содействие. Для участия нужно воспользоваться чат-ботом в Телеграмме: прислать фотографию прав, а также номер телефона, к которому привязан мессенджер.

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