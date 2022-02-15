На Рубинштейна появится памятная доска Ленинградскому рок-клубу

В Петербурге появится мемориальная доска Ленинградскому рок-клубу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге увековечат легендарный Ленинградский рок-клуб. КГИОП города согласовал размещение мемориальной доски объединению. Она появится на фасаде дома 13 по улице Рубиншейна, где в 1980-х годах находился тот самый клуб и проходили самые знаковые концерты для рок-н-ролла тех лет. Об этом 15 февраля 2022 года рассказали активисты "Центрального района за комфортную среду обитания".

- Это был невероятно сложный процесс, который длился почти год. Только со второй попытки поданный нами комплект документов оказался верен. Большое спасибо Союзу экспертов Северо-Запада за помощь в подготовке и оценке проекта и экспертизы. Без Вас ничего бы не вышло. Жмем руку арт-центру "Пушкинская 10", выступающим официальным лицом, от которого мы реализуем этот проект, - рассказали горожане.

Эскиз мемориала еще не утвержден. Его представят в Первом национальном музее рок-музыки в начале марта. Саму доску планируется установить до Дня города.