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Спорт15 февраля 2022 10:34

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине Максим Цветков: Очень сложно с эмоциями

Петербургский спортсмен прокомментировал третье место по итогам эстафеты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от бронзы на Олимпиаде

Биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от бронзы на Олимпиаде

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская сборная по биатлону 15 февраля 2022 года завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. В составе мужской команды, проходившей эстафету 4 на 7,5 (четыре участника проходят по 7,5 километров, прим.ред.) был спортсмен из Санкт-Петербурга Максим Цветков. Это первая бронза на текущих играх для петербургского биатлониста. До того он дважды не смог выбиться в призеры, оставаясь на четвертом месте.

- После двух четвертых мест я был, если честно, эмоционально опустошен. И сейчас тоже очень сложно с эмоциями. Хочу сказать спасибо огромное команде и всем, кто поддерживал нас на нашем пути. Мы рады быть сегодня третьими, - приводит слова Цветкова Олимпийский комитет России.

Напомним, что в эстафете победу одержала норвежская команда, следом пришли биатлонисты из Франции.