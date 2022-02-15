Бронзовый призер Олимпиады в Пекине Максим Цветков: Очень сложно с эмоциями

Биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от бронзы на Олимпиаде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская сборная по биатлону 15 февраля 2022 года завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. В составе мужской команды, проходившей эстафету 4 на 7,5 (четыре участника проходят по 7,5 километров, прим.ред.) был спортсмен из Санкт-Петербурга Максим Цветков. Это первая бронза на текущих играх для петербургского биатлониста. До того он дважды не смог выбиться в призеры, оставаясь на четвертом месте.

- После двух четвертых мест я был, если честно, эмоционально опустошен. И сейчас тоже очень сложно с эмоциями. Хочу сказать спасибо огромное команде и всем, кто поддерживал нас на нашем пути. Мы рады быть сегодня третьими, - приводит слова Цветкова Олимпийский комитет России.

Напомним, что в эстафете победу одержала норвежская команда, следом пришли биатлонисты из Франции.