Станцию метро «Зенит» откроют для пассажиров 17 февраля

Станцию "Зенит" откроют в день игры "Зенита". Фото: Олег ЗОЛОТО

Станцию метро «Зенит» откроют для пассажиров в день игры «Зенита». 17 февраля сине-бело-голубые примут на «Газпром Арене» испанский «Бетис». Игра пройдет в рамках 1/16 Лиги Европы. По итогам двух встреч, далее пройдет только одна команда.

- Вниманию пассажиров! 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» состоится футбольный матч. В связи с этим оба вестибюля станции «Зенит» будут открыты на вход с 5:41 до 0:38, а на выход - с 5:41 до 1:05, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

После игры станцию снова закроют. В связи с малым пассажиропотоком, обычно работает лишь один вестибюль, либо станция полностью закрыта на вход и выход. Открывают «Зенит» только в дни спортивных мероприятий.

Отметим, что в день игры с «Бетисом» трибуны 60-тысячного стадиона будут заполнены наполовину. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 =по местному времени.