Более 400 человек с коронавирусом за сутки госпитализировали в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суточная госпитализация больных коронавирусом в Санкт-Петербурге начала сбавлять обороты. Постепенно каждый день в больницах оказываются все меньше зараженных. По данным Смольного на 15 февраля 2022 года за последние сутки госпитализированы были более 400 человек.

- Накануне в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями попали еще 440 человек, 198 пациентов были выписаны и покинули больничные койки, - рассказали в городской администрации.

Кроме того, в реанимациях в тяжелом состоянии находятся 642 пациента, еще 326 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего на данный момент в Петербурге 21 больница принимает зараженных. В них развернуто 9,7 тысяч ковидных коек, из которых сейчас занято 8,8 тысяч мест.

Помимо этого на амбулаторном лечении находятся более 153 тысяч зараженных ковидом.

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