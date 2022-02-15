Скульптурный портрет Иосифа Бродского "Три возраста" подарили Эрмитажу

Эрмитаж получил в дар скульптурный портрет Иосифа Бродского / Фото: Эрмитаж

Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга получил в дар скульптурный портрет поэта Иосифа Бродского "Три возраста". Музею его передал автор работы скульптор Григорий Ястребенецкий. Об этом 15 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

- Иосифа Бродского я видел два раза в жизни. Один раз, когда он был совсем молодым, в России, а второй раз намного позже, уже в Нью Йорке. Я решил создать портрет. Это была непростая работа, завершенная совсем недавно, - отметил скульптор.

Скульптура была отлита в бронзе в 2021 году. Она представляет из себя три лика поэта, соединенные в единую композицию. Теперь работа будет находиться в фонде Эрмитажа.

Григорий Ястребенецкий родился в 1923 году. Он является народным художником РСФСР, а также членом градостроительного совета Северной столицы.