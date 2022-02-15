Человек упал с моста Александра Невского

Мужчину спасали после падения с моста в Неву. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели, скорая и полиция съехались днем 15 февраля на мост Александра Невского. Отсюда, по словам очевидцев, на лед Невы упал молодой мужчина. Вызволять пострадавшего отправились катера на воздушной подушке.

- Что-то случилось на мосту Александра Невского. Пожарка, скорая, полиция, все стоят, смотрят вниз на реку с моста, - писали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее пользователи соцсетей сообщили, что наверх подняли тело погибшего. Якобы, оно лежало на земле и было накрыть тканью.

Но в пресс-службе городского управления МЧС корреспонденту «КП-Петербург» сообщили, что пострадавший был жив.

- В 12:18 поступила заявка о падении человека с моста Александра Невского на лед. Расчетом поисково-спасательной службы с признаками жизни мужчину передали врачам службы 03, - уточнили в экстренном ведомстве.

Известно, что с моста человек упал самостоятельно. Причины и обстоятельства ЧП выясняет полиция.