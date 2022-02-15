24 тысячи медиков Петербурга получили выплаты за работу с коронавирусом за декабрь 2021 года

Около 24 тысяч медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в Петербурге, получили выплаты за работу в декабре 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Медики Санкт-Петербурга, которым задерживали выплаты за декабрь 2021 года за работу с коронавирусными больными, получили деньги. Об этом 15 февраля 2022 года сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева. Напомним, что накануне губернатор Александр Беглов поручил выплатить врачам положенные им деньги, а также разобраться, по какой причине произошли задержки.

- Городской информационно-расчетный центр начал производить предусмотренные выплаты. Сейчас деньги получили 23 850 работников медицинской сферы, которые оказывают помощь пациентам больным коронавирусом, - рассказали в Смольном.

В общей сложности за декабрь прошлого года было выплачено почти 460 миллионов рублей.

Напомним, что также в правительство Петербурга продлило данные выплаты на весь 2022 год.

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