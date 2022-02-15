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Происшествия15 февраля 2022 12:17

Вода затопила три этажа дома-памятника в Петербурге

В одной из квартир из-за потопа обвалился потолок
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Потоп затопил три этажа в историческом доме в Петербурге

Потоп затопил три этажа в историческом доме в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Пока на улице в Санкт-Петербурге мокрый снег сменяется ледяным градом, в историческом доме-памятнике №12 на улице Блохина в Петроградской районе городе идет ливень. 14 февраля 2022 года в Доходном доме Кандаурова произошел потов. Водой затопило три этажа, а в некоторых местах в квартирах обвалился потолок. Об этом в социальной сети рассказали местные жители.

- 7 часов утра, а у нас водопады, потолок упал, с лампочки льется, настоящий тропический дождь, - рассказали о произошедшем жильцы дома.

Как объяснили местные жители, собственники одной из квартир дома решили сделать перепланировку и изменили контуры отопления. Однако ремонт оказался неудачным. Трубы прорвало и квартиры, находящиеся ниже начало очень быстро заливать.

В итоге жильцы вызвали аварийную службу, которая перекрыла подачу воды. Привлекли ли к отвественности авторов "перепланировки", пока неизвестно.