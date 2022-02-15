Мать из Петербурга заявила в полицию, что в детсаду ее сыну дают снотворное

По версии матери, гиперактивному мальчику дают какие-то препараты Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга заявила в полицию на воспитательницу своего сына. Вечером 14 февраля женщина сообщила, что в одном из детских садов Красносельского района города ее ребенку дают снотворное.

- По словам жительницы города после посещения детсада в смену одной из воспитательниц ее сын возвращается домой в сонном состоянии и с мутными глазами. В другие дни он бодрый и активный, а в эти постоянно спит, - сообщил источник "КП-Петербург".

По версии матери, воспитательница "пичкает" ребенка какими-то препаратами, чтобы он вел себя спокойнее, так как мальчик гиперактивен.

Сейчас полиция проводит проверку по факту данного обращения.