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Происшествия15 февраля 2022 12:51

Мать из Петербурга заявила в полицию, что в детсаду ее сыну дают снотворное

Мальчик возвращался домой с мутными глазами
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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По версии матери, гиперактивному мальчику дают какие-то препараты

По версии матери, гиперактивному мальчику дают какие-то препараты

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга заявила в полицию на воспитательницу своего сына. Вечером 14 февраля женщина сообщила, что в одном из детских садов Красносельского района города ее ребенку дают снотворное.

- По словам жительницы города после посещения детсада в смену одной из воспитательниц ее сын возвращается домой в сонном состоянии и с мутными глазами. В другие дни он бодрый и активный, а в эти постоянно спит, - сообщил источник "КП-Петербург".

По версии матери, воспитательница "пичкает" ребенка какими-то препаратами, чтобы он вел себя спокойнее, так как мальчик гиперактивен.

Сейчас полиция проводит проверку по факту данного обращения.