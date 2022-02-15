В Петербурге одинокая пенсионерка сутки лежала в ванне, так как МЧС и полиция взламывать дверь отказались

Больная пенсионерка сутки лежала в ванной, неудачно упав в ней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилая жительница Петербурга сутки лежала в собственной ванне. 75-летняя женщина поскользнулась, упала и не смогла выбраться самостоятельно. Помочь ей было некому, так как квартира оказалась заперта изнутри. А экстренные службы, которых вызвала обеспокоенная родственница, вскрывать дверь отказались. Ситуация осложнялась тем, что пенсионерка – диабетик и зависима от инъекций инсулина.

- Заявитель шесть часов пыталась вызвать полицию и МЧС на открывание двери. Полиция приехала, но не помогла, так как не было трупного запаха, - сообщает источник «КП-Петербург».

В итоге на место пришлось вызывать платную службу по вскрытию дверей. Лишь ее сотрудники смогли попасть в квартиру. После этого пострадавшей пенсионерке была оказана помощь. Ее нынешнее состояние не уточняется.