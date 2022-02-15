Флагманское отделение почты открылось на Невском проспекте в Петербурге

Почта России открыла флагманское отделение на Невском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге почта России открыла флагманское отделение. Об этом стало известно 15 февраля 2022 года. Оно расположилось в самом центре города на Невском проспекте, в доме 70А. В пресс-службе почты отметили, что офис стал филателистической площадкой города.

- Мы рады предложить жителям города и его гостям качественное и комфортное обслуживание в нашем флагманском отделении, в самом центре Северной столицы. Здесь представлены все виды почтовых услуг. Уверен, жители района оценят новое отделение, а гостям Петербурга придется по вкусу выбор открыток и филателии с видами города на Неве, – рассказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Жители и гости города в флагманском офисе самостоятельно создать открытку на свой вкус, придумав дизайн. Для этого в отделении есть специальный электронный стол.

Очередь в отделении электронная, а для удобного ожидания зал оборудован комфортабельными креслами.