Младенец сломал череп, упав со стиральной машины в Петербурге

Малышка живет в Московском районе, оттуда 11 февраля она и отправилась в больницу с серьезными травмами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первое знакомство с техникой закончилось неудачно для 6-месячной девочки из Петербурга. Малышка живет в Московском районе, оттуда 11 февраля она и отправилась в больницу с серьезными травмами. Известно, что их ребенок получил, упав со стиральной машины.

- В Детскую городскую больницу поступила девочка с переломом свода черепа и закрытой черепно-мозговой травмой, - сообщил источник "КП-Петербург".

Каким образом младенец попал на стиральную машину и почему с нее свалился - неизвестно. После осмотра малышку в состоянии средней тяжести направили на лечение в отделение нейрохирургии.