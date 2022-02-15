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Происшествия15 февраля 2022 13:19

Младенец сломал череп, упав со стиральной машины в Петербурге

Девочку оставили на лечение в больнице
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Малышка живет в Московском районе, оттуда 11 февраля она и отправилась в больницу с серьезными травмами

Малышка живет в Московском районе, оттуда 11 февраля она и отправилась в больницу с серьезными травмами

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первое знакомство с техникой закончилось неудачно для 6-месячной девочки из Петербурга. Малышка живет в Московском районе, оттуда 11 февраля она и отправилась в больницу с серьезными травмами. Известно, что их ребенок получил, упав со стиральной машины.

- В Детскую городскую больницу поступила девочка с переломом свода черепа и закрытой черепно-мозговой травмой, - сообщил источник "КП-Петербург".

Каким образом младенец попал на стиральную машину и почему с нее свалился - неизвестно. После осмотра малышку в состоянии средней тяжести направили на лечение в отделение нейрохирургии.