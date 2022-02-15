Спрос на ипотеку в Петербурге вырос на 18% в январе 2022 года

Жители Петербурга оформили более 12 тысяч ипотеки за январь 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в новом году вырост спрос на ипотеку. По данным Росреестра города на 15 февраля 2022 года в январе было зарегистрировано на 18 процентов больше ипотечных договоров, чем в том же месяце годом ранее.

- В январе текущего года зарегистрировано 12,2 тысяч ипотеки. Для сравнения, годом ранее всего 10,3 тысяч. Мы наблюдаем увеличение по основным показателям: ипотека, договоры долевого участия, купля-продажа жилищного фонда, электронные обращения. Доля электронной ипотеки составила 67 процентов, ДДУ – 76 процентов, - сообщили в управлении.

Также за месяц было зарегистрировано 5,3 тысяч договоров об участии в долевом строительстве. Этот показатель тоже больше показателя января прошлого года на 16 процентов.