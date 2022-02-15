У Балтийского вокзала появится новое общественное пространство

У Балтийского вокзала создадут общественное пространство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое общественное пространство появится в Петербурге. К октябрю 2022 года его откроют у Балтийского вокзала. На территории перед Музеем железных дорог России поставят памятник министру путей сообщения Российской империи, князю Михаилу Ивановичу Хилкову, который станет центральной композицией будущего сквера.

- Общественное пространство расположится перед музеем и будет представлять собой сквер, в котором высадят деревья и кустарники. Здесь же разместятся малые архитектурные формы, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Вход обещают оставить бесплатным.

Отметим, что установка памятника приурочена к 185-летию Российских железных дорог. В этом же году Музей железных дорог России отметит пятую годовщину создания.

Что касается личности князя Михаила Хилкова, то стал министром в 1895 году и за 10 лет работы удвоил протяженность железнодорожных путей в Российской империи. Основные ветки Великого Сибирского пути были пущены в эксплуатацию за годы его руководства.