Петербургские медики рассказали про цитокиновый шлейф - осложнения после коронавируса

Потеря памяти и потливость - последствия коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские медики, работавшие с коронавирусными пациентами в «Красной зоне», рассказали о длительных последствиях инфекции. Даже в случае со штаммом «омикрон», который переносится легче, влияние на здоровье может оказаться куда глубже, чем кажется. Пациентам грозят потеря памяти, различные расстройства, потливость и прочие «приятные» симптомы. Это явление называют цитокиновым шлейфом.

- Независимо от штамма и тяжести заболевания остается так называемый цитокиновый шлейф: проливной пот, температура, спонтанные сердцебиения вне зависимости от нагрузок, нарушения сна, памяти, - приводит слова Завотделением инфекционного корпуса Клинической больницы Святого Луки Юлия Карпова «Петербургский дневник».

У переболевшего человека возникает чувство усталости – астения, а также проявляются расстройства сознания. В зависимости от индивидуальных реакций организма, последствия могут длиться до трех месяцев.

А вот тяжелых поражений легочной системы при «омикроне» отмечается заметно меньше.

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