Жители Петербурга пожаловались в Росприроднадзор на почерневшую Охту

Росприроднадзор проверяет лёд реки Охта после жалоб петербуржцев.

Жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга забили тревогу, увидев почерневшей реку Охта. Пятно грязной жижи стекало прямо на белоснежный лед рядом с мостом Энергетиков. Петербуржцы обратились с жалобой на экологический коллапс, на что тут же отреагировал СЗМУ Росприроднадзора.

- По словам очевидцев, грязь сливают со стороны ЖК «Зима-Лето», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На кадрах опубликованного Росприроднадзором снимков отчетливо виден застывший поток земли, который с берега расходится прямо по ледяной поверхности реки. Специалисты ведомства выехали на место с проверкой и установили, что пятно тянется со стороны стройки. Там в настоящий момент проводятся земляные работы по обустройству инженерных коммуникаций для соседнего жилого комплекса.

После проверки всех обстоятельств, по которым строительная грязь попала на лед Охты, Росприроднадзор вынесет окончательное решение. За подобное нарушение застройщик может получить штраф до 300 тысяч рублей.