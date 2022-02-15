МВД Петербурга проводит проверку из-за превышения полномочий полицейским

ГУ МВД России проводит проверку по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником полиции в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге управление МВД начало проверку в связи с возможным превышением должностных полномочий сотрудником полиции.Об этом в главном управлении рассказали 15 февраля 2022 года. Отмечается, что правоохранитель применил физическую силу к задержанному, который на тот момент находился в отделении.

- Предварительно установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник ОБ ППСП УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в отделе полиции применил физическую силу к ранее судимому гражданину 34-летнему гражданину, который был задержан за административное правонарушение, - рассказали в полиции.

На данный момент вина полицейского еще не установлена, но если это произойдет, то он сразу же будет уволен из органов по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.