Карта контейнерных площадок появилась в Петербурге

Карту контейнерных площадок создали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 15 февраля 2022 года появилась карта контейнерных площадок. Ее создали комитет по информации и связи вместе с комитетом по природопользованию. Благодаря ней любой горожанин сможет увидеть проблемные места, где плохо вывозят мусор, а также написать обращение с жалобой.

- Данные позволяют оценить эффективность работы по вывозу мусора в различных районах города. Карта помогает определить конкретные локации, на которых возникают сложности, показывает распределение по перевозчикам, - рассказали в Смольном.

Горожане могут сообщать о проблемах с вывозом мусора на портале "Наш Портал". После эти адреса будут внесены в общую карту для отработки, а также для контроля деятельности Невского экологического оператора.

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