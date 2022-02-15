Раскованную девушку с бельем в горошек ищут в Петербурге для подбора мебели богатым клиентам

Модель ищут в Петербурге для работы на богатых клиентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Удивительная вакансия появилась ц петербургской компании, занимающейся ремонтом комфорт-класса. Они ищут для своих богатых клиентов раскованную девушку-модель, которая будет заниматься подбором мебели. Но выступать лишь «аватаром», то есть выполнять команды заказчика.

- Требуется модель, которая станет аватаром в новом сервисе подбора мебели. Сервис создан для того, чтобы клиенты не тратили время на подбор, замер и тестирование мебели, а могли просто выбрать аватаров по своим параметрам, которые сделают это за них, - говорится в описании вакансии на сайте по поиску работы hh.ru

Особо отмечается, что модель должна быть раскована и свободно держаться перед камерой, так как процесс подбора мебели снимается на видео, которое потом отправляется клиенту.

Претендентка должна иметь рост от 177 сантиметров, несколько ярких образов в одежде. А также «нижнее белье в горошек, черный кожаный плащ и маску Зорро». Насколько это шутка, знает только заказчик.

Особо отмечено чувство юмора и устойчивая нервная система.

Платить девушке обещают щедро – от 50 тысяч рублей за съемку.