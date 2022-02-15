Петербуржцы получат доступ к полной информации о выданных разрешениях на строительство в городе

Петербуржцы смогут узнавать подробную информацию о выданных разрешениях на строительство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госстройнадзор Санкт-Петербурга доработал электронный реестр разрешений на строительство, в котором будет содержаться полная информация по будущему зданию. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

- На сайте госструктуры в разделе «Для граждан» в скором времени должен появится реестр с копиями разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, - говорится в сообщении Госстройнадзора.

По данным ведомства, реестр должен будет доступен для петербуржцев с 22 февраля.

Раньше простые обыватели имели доступ только к общим сведениям. С появлением электронного реестра у жителей Северной столицы будет возможность просмотреть и скачать копию разрешения на строительство. Для того, чтобы это сделать достаточно подтвердить, что вы не робот.

По словам начальник Госстройнадзора Петербурга Владимира Болдырева, решение модернизировать реестры выданных разрешений была принято в связи с большим спросом среди пользователей сайта учреждения.

- Это граждане, которые рассматривают перспективу покупки недвижимости, журналисты, представители риэлторских агентств и других организаций, которые работают на строительном рынке и рынке недвижимости», - уточнил Болдырев.