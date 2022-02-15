Прокуратура взяла на контроль расследование дела об избиении отцом трехмесячной девочки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об избиении младенца. Речь идет о трехмесячной девочке, которая попала в больницу после полученных побоев от отца. Об этом 15 февраля 2022 года рассказали в ведомстве.

- Прокуратура Василеостровского района изъяла из производства органов внутренних дел и передала в следственный отдел по Василеостровскому району следственного комитета уголовное дело, возбужденное 11 февраля, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что 11 февраля жительница дома 49/1 по Гаванской улице позвонила в полицию и рассказала, что ее 23-летний сосед избил свою дочь, которой всего три месяца от роду. Девочку госпитализировали в больницу с травмами, а горе-отца задержали.

Также уже возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По статье мужчине грозит до четырех месяцев ареста.