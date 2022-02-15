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Происшествия15 февраля 2022 14:53

Беременная петербурженка заявила в полицию о том, что мачеха готовит на нее покушение

Женщина рассказала, что ранее родственники убили ее мать
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Испуганная девушка попросила приехать скорую помощь

Испуганная девушка попросила приехать скорую помощь

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

14 февраля жительница Петербурга поделилась с полицией своей трагической семейной историей. Она рассказала о возможном покушении, которое готовят ее родственники.

- По словам девушки, в одной из квартир находятся десять мужчин, среди которых может быть и ее брат, которые готовятся ее убить. В качестве организатора она назвала свою мачеху, - сообщил источник "КП-Петербург".

На этом рассказ не закончился. Девушка также заявила, что в 2010 году именно эти родственники убили ее мать. Сейчас, по ее версии, они наблюдают за ней с помощью камер и ждут, прослушивают разговоры и ждут, когда она ляжет спать.

Испуганная девушка оказалась на третьем месяце беременности и попросила приехать скорую помощь. Её просьбу передали в 03.