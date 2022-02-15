Пропавшую без вести американскую студентку СПбГУ нашли в Петербурге

Полицейские нашли пропавшую американскую студентку СПбГУ Фото: Олег ЗОЛОТО

Поиски студенты из США, которая приехала учиться в Санкт-Петербург в государственном университете, завершились. Девушку искали более недели, руководство вуза даже обратилось в полицию. Об этом 15 февраля 2022 года пишут "Невские новости".

- Студентка приехала в Петербург 28 января и заключила договор на обучение в СПбГУ по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс". Начиная с 7 февраля работники университета много раз пытались связаться с девушкой, но она пропала бесследно, - пишет издание.

Выяснилось, что все это время студентка находилась в гостях у своего знакомого. В СПбГУ отметили, что на данный момент никакой угрозы жизни или здоровью девушки нет. Тем не менее, полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.