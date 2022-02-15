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Здоровье15 февраля 2022 15:26

Смольный готовится отменить QR-коды в кафе и сфере досуга в Петербурге

Отказ от режима пропуска по сертификатам ожидается в конце февраля
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
QR-коды в общепите и сфере досуга Петербурга могут отменить в конце февраля

QR-коды в общепите и сфере досуга Петербурга могут отменить в конце февраля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вскоре жители Санкт-Петербурга смогут снова свободно посещать кафе, розничные магазины и разные развлекательные заведения. Смольный готовится к отмене QR-кодов в городе. Об этом 15 февраля 2022 года "КП-Петербург" рассказали источник в городском правительстве.

- Сейчас обсуждается отмена QR-кодов в Петербурге. Конкретный механизм пока что прорабатывается, - рассказал источник.

Точной даты, когда QR-коды будут упразднены, пока что не называется. Однако ожидается, что в течение недели-двух система пропусков по сертификатам будет отменена. Единственное, что на какое-то время правительство хочет сохранить QR-коды для посещения музеев и театров. А в кафе, рестораны, торговые центры, бассейны и зоопарки можно будет ходить свободно.

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