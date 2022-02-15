Львов Елагина дворца в Петербурге отправят на реставрацию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Весной минувшего города в Елагином дворце Санкт-Петербурга завершилась комплексная реставрация. Однако некоторые детали мастерам еще предстоит привести в порядок. Так, сейчас по плану реставрация чугунных львов с шарами, которые украшают парадный вход во дворец. Информация об этом появилась 11 февраля 2022 года на портале госзаказов.

- Требуется выполнение работ по разработке проектной документации по реставрации и капитальному ремонту западной лестницы, стилобата, пандусов, металлической ограды, двух чугунных скульптурных композиций львов и четырех чугунных шаров здания Елагина дворца, - говорится в документе.

Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 1 марта, после чего специалисты должны будут приступить к работе. На все выделено более 2 миллионов рублей.