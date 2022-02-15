Корпус-трансформер хотят построить у Александровской больницы в Петербурге

В Петербурге у Александровской больницы может появиться корпус-трансформер. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александровская больница Петербурга может вскоре получить корпус-трансформер. Сейчас возле медучреждения идут подготовительные работы к стройке – рабочие расчищают территорию. О планах на возведение нового корпуса сообщил источник «КП-Петербург» в Смольном.

- Вся официальная информация от комитета по строительству скоро будет. Планы есть, но сама стройка не началась еще, - уточнил источник.

По предварительной информации, у Александровской больницы создадут сосудистый центр. Во время эпидемии медучреждение смогут оперативно превратить в инфекционный стационар. «КП-Петербург» направила уточняющие вопросы главному врачу медучреждения Юрию Линцу.

- Торопить события насчет строительства корпус-трансформера не стоит. Надо ждать соответствующего постановления правительства. После этого объект включат в адресную инвестиционную программу, выделят деньги. Далее будет конкурс. Если городу понадобится сдать объект быстро, то он появится в течение года, - добавил источник «КП-Петербург».