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Спорт15 февраля 2022 16:44

В Петербурге открыли прием заявок волонтеров на финал Лиги чемпионов

Добровольцу должно быть больше 16 лет, кроме этого от него потребуют знать иностранные языки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Открыт прием заявок волонтеров на финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Открыт прием заявок волонтеров на финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге открыли прием заявок волонтеров на финал Лиги чемпионов, который состоится 28 мая 2022 года на стадионе «Зенита» на Крестовском острове. Но от добровольцев потребуют помогать болельщикам не только в один день, а на протяжении четырех суток – С 26 по 29 мая. Смольному надо привлечь 650 волонтеров для идеального проведения престижного футбольного еврокубка. От добровольцев потребуют знать иностранные языки. Важен и возраст – берут только тех, кто старше 16 лет.

- В обязанности волонтеров будет входить оказание помощи гостям на объектах городской инфраструктуры, информирование о матче, местах досуга и питания, транспортной логистике, достопримечательностях и культурных мероприятиях, - поясняют в пресс-службе Смольного.

Желающие стать волонтером могут пройти регистрацию на сайте volspb.ru/final2022. Далее кандидатов пригласят на собеседование, где у них проверят личностные качества и знание других языков. Власти Северной столицы обещают обеспечить всех принятых волонтеров питанием и бесплатным проездом на транспорте. Кроме этого добровольцам выдадут разнообразную экипировку с символикой турнира.