В РЖД назвали вещи, которые чаще всего забывают в поездах пассажиры

Петербуржцы чаще всего в поездах дальнего следования оставляют зарядные устройства и наушники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый хотя бы раз в жизни забывал вещи в общественном транспорте. И всегда приятно, когда неравнодушные люди прикладывают усилия, чтобы вернуть потерю. Сотрудники Октябрьской железной дороги в 2021 году вернули хозяевам более 24 тысяч вещей – удивительных и не очень. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в ОЖД.

- Петербуржцы чаще всего в поездах дальнего следования оставляют зарядные устройства, наушники, гаджеты, очки, книжки, плюшевые игрушки и документы, - уточнили железнодорожники.

Среди необычных находок проводников – свадебное платье, байдарочное весло, скрипка и робот-пылесос.

Представители железной дороги напоминают, что для пассажиров поездов дальнего следования работает сервис по поиску забытых вещей. Чтобы найти потерянную в поезде вещь, нужно в течение месяца с начала поездки заполнить заявку на сайте ОАО «РЖД». И тогда ваша потеря войдет в статистику российских железных дорог.