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Происшествия15 февраля 2022 17:39

Пенсионер скончался после падения на скользком крыльце дома на севере Петербурга

Врачи восемь дней боролись за жизнь 71-летнего мужчины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге после падения на скользком крыльце дома умер пенсионер.

В Петербурге после падения на скользком крыльце дома умер пенсионер.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге скончался пенсионер, который поскользнулся на крыльце частного дома №20 на улице Шишкина в Выборгском районе. 71-летний мужчина упал еще 29 января, но он пожаловался на проблемы со здоровьем только 4 февраля. Родные вызвали ему частную скорую помощь. Далее пострадавшего перевели в районную больницу, медики восемь дней боролись за его жизнь, но пенсионеру становилось все хуже и хуже. 12 февраля он скончался. 14-го числа информация о происшествии поступила в полицию.

- Поскользнулся по месту жительства, получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, но самое страшное – началось субдуральное кровоизлияние, – рассказывает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. – Родственников мужчины оповестили, тело поместили в морг.

Добавим, что по факту трагедии проводится проверка.