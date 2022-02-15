Пенсионер скончался после падения на скользком крыльце дома на севере Петербурга

В Петербурге после падения на скользком крыльце дома умер пенсионер. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге скончался пенсионер, который поскользнулся на крыльце частного дома №20 на улице Шишкина в Выборгском районе. 71-летний мужчина упал еще 29 января, но он пожаловался на проблемы со здоровьем только 4 февраля. Родные вызвали ему частную скорую помощь. Далее пострадавшего перевели в районную больницу, медики восемь дней боролись за его жизнь, но пенсионеру становилось все хуже и хуже. 12 февраля он скончался. 14-го числа информация о происшествии поступила в полицию.

- Поскользнулся по месту жительства, получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, но самое страшное – началось субдуральное кровоизлияние, – рассказывает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. – Родственников мужчины оповестили, тело поместили в морг.

Добавим, что по факту трагедии проводится проверка.