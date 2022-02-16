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Общество15 февраля 2022 21:06

Новый «Метрострой» за 3 млрд рублей починит тяговую сеть станций метро Петербурга

Компания ищет субподрядчиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В петербургском метрополитене отремонтируют тяговую сеть на нескольких станциях красной линии.

В петербургском метрополитене отремонтируют тяговую сеть на нескольких станциях красной линии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Метрострой Северной столицы» объявил о поиске субподрядчика, который займется ремонтом тяговой сети нескольких станций на красной линии метрополитена Петербурга. Об этом сообщается на сайте госзакупок. На все про все выделили более 3,1 млрд рублей. Любопытно, что такую же закупку пыталось провести ранее ГУП «Петербургский метрополитен», только с начальной ценой, но аукцион отменили.

- Срок окончания работ – 20 июля 2023 года. Срок приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией – 1 ноября 2023 года, - сообщается в техническом задании.

Добавим, что от рабочих потребуют привести в порядок тяговые подстанции на станциях метро «Автово», «Технологический институт-1, 2», а также «Площадь Ленина». Победителя конкурса определят в начале марта.