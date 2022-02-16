Жители юга Петербурга заметили иномарку, плывущую по речке Дудергофке

В Петербурге иномарка улетела в речку. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Иномарка поплыла по речке Дудергофке на юге Петербурга. Такую неожиданную картину жители Красносельского района наблюдали днем во вторник, 16 февраля. Фотографии с места опубликовали в группе «Транспортный коллапс» во «ВКонтакте». Очевидцы пошутили, что водитель решил сократить путь и поехать по воде. Некоторых старожилов района этот снимок не удивил.

Следы на Авиационной улице, где бедолага-водитель "свернул не туда". Фото: /vk.com/tori0508

- Там каждый год появляются такие умельцы, он далеко не первый и думаю не последний. Удивляет только то, что там довольно крутой обрыв, а все съезжают на колесах без переворотов. Там даже ограждение вдоль дороги поставили, не помогает, - сетует местная жительница Елена Свиткова.

По сообщениям автолюбителей района, иномарку уже выловили. На Авиационной улице очевидцы заметили следы съезда в речку. Похоже, водитель действительно попросту не справился с управлением.