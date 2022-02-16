Три жестокие драки произошли в школах Петербурга за сутки

В Петербурге за сутки подралось множество школьников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу три жестоких драки произошли в школах Петербурга в понедельник, 14 февраля. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах. Десятикласснику из школы №621 из Металлостроя досталось возле учебного заведения – к нему просто подбежал какой-то неизвестный подросток и стал бить исподтишка. Увидев побитого сына, отец повел его в больницу. Личность обидчика, который грязным образом бил десятиклассника, выясняют в полиции.

- Еще одна драка произошла в школе №120 в Выборгском районе. Утром 16-летнйи парень повздорил с одноклассником. Тот его прилично избил – медики диагностировали перелом нижней челюсти, рану нижней губы, ушиб правого глаза. «Скорая» отправила пострадавшего в больницу, проводится проверка. Нет, День святого Валентина тут вроде бы ни при чем, девчонку не делили, - уточняет источник «КП-Петербург».

Наконец, третий подросток получил тумаки от одноклассников в школе №509. Парню 13 лет, он что-то не поделил со сверстниками. В итоге врачи отпустили его домой, выявив ушибы, ссадины на плечах и на скулах.