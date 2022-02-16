Мокрый снег с дождем и до +3 градусов обещают синоптики в Петербурге 16 февраля

В Петербурге обещают мокрый снег и дождь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Среда, 16 февраля, будет такой же теплой и пасмурной, как и все предыдущие дни. Температура в Петербурге поднимется выше нулевой отметки, что заметно больше климатической нормы. А вместо метелей синоптики обещают мокрый снег с дождем.

- В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный и южный умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +1…+3 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:30 утра контрольные термометры показывают в Петербурге +2,7 градуса. Осадков нет. Ветер юго-западный слабый, скоростью 3-8 метров в секунду. Давление держится на уровне в 752,5 мм ртутного столба, что немногим ниже нормы. Влажность составляет 85%.

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