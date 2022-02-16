Жители крупного ЖК своими силами отремонтировали разбитую Порховскую улицу

Жители сами отремонтировали разбитую дорогу к дому. Фото: vk.com/spb_today

Жители крупного жилого комплекса «Московский» своими силами взялись за починку единственной дороги, ведущей к их дому. Состояние Порховской улицы, переходящей в Идрицкую, давно вызывает вопросы. В асфальте огромные ямы, а проехать здесь сложно и грузовикам.

- На Порховской жители ЖК «Московский» своими силами заделывали ямы на дороге, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несколько человек с тачками и тромбовкой ремонтировали дорогу асфальтовой крошкой. В комментариях местные жители пишут, что в районной администрации им пообещали привести улицу в порядок после 15 апреля. Но людям и до этого времени надо добираться до дома.

- Из ЖК ведет одна убитая дорога через ж/д переезд, который вечно закрывают, - жалуются горожане.