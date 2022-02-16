Рекорд тепла нынешней зимы побит в Петербурге

Февраль бьет рекорды тепла. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рекорд по теплу обновлен в Петербурге. 15 февраля стало самым «жарким» днем нынешней зимы. В течение суток температура поднималась до отметки +4,4 градуса. Это почти на градус выше, чем в середине января.

- Минувший вторник стал в Петербурге самым теплым днем с начала зимы. Прежним лидером был день 13 января, тогда термометры показывали +3,5 градуса, - сообщил метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

До абсолютного рекорда дня прошедший вторник не дотянул совсем немного. Максимальная температура для 15 февраля была зафиксирована в 2019 году. Тогда термометры показывали +4,8 градуса.

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