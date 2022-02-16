Рассказываем, что произошло в шахте метро в Петербурге, где погиб рабочий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагический случай произошел в Санкт-Петербурге при строительстве новой станции метрополитена вечером 15 февраля 2022 года. Рабочий, находясь в шахте, упал с большой высоты и разбился. Источник в правоохранительных органах рассказал "КП-Петербург", что произошло.

- В 22:23 часов вечера в экстренную службу Петербурга поступил звонок, в котором говорилось о том, что в строящейся шахте станции метро "Путиловская", в районе дома 7 по Кронштадской улице был обнаружен труп 45-летнего рабочего, проходчика ОАО "Метрострой", - рассказал источник.

Все произошло, когда проходчик четвертого разряда находился в шахте строящегося метров. Он занимался монтированием бетонного кольца на высоте 10-го этажа. В этот момент он сорвался и упал вниз.

В "Метрострое" уже начали внутреннего расследование этого несчастного случая, а также выразили глубочайшее соболезнование семье погибшего. Родственникам обещали оказать необходимую помощь.