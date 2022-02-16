О проверке системы оповещения в Петербурге предупредили за полмесяца

Сирены завоют в Петербурге утром 2 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по информатизации и связи предупредил жителей Петербурга о проверке системы оповещения. Причем предупредил очень заранее. Сирены в городе завоют еще только 2 марта, но петербуржцам уже посоветовали приготовиться.

- 2 марта с 10.30 до 11.00 пройдет ежегодная комплексная техническая проверка готовности региональной системы централизованного оповещения населения. По всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, - сообщает пресс-служба комитета.

Согласно планам, в 10:35 жителей города предупредят о начале проверки текстовым сообщением. Ровно в 10:40 включатся сигналы «Внимание всем!» и сирены. Через три минуты все стихнет, петербуржцам сообщат о завершении проверки.

Такие же сообщения пустят по городским телеканалам и радиостанциям.