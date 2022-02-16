Труп мужчины спровоцировал пробку на Каменноостровском проспекте в Петербурге

Очевидцы сообщили о трупе на Каменноостровском проспекте в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петроградском районе Санкт-Петербурга с утра 16 февраля 2022 года образовалась пробка. На Каменноостровском проспекте собрались медики и полицейские, которые осматривают труп мужчины. Его обнаружили на тротуаре возле одного из домов около 10 часов утра. Об этом "КП-Петербург" рассказали очевидцы.

- Едем в потоке, на Каменноостровском такая пробка, не понятно сначала, почему. А оказывается там труп на улице лежит. Мужчина. Лица уже не видно, его накрыли тряпкой, вокруг полицейские стоят, народ толпится, и машины с трудом проезжают мимо, - рассказал очевидец.

Труп находился около дома 42б по Каменноостровскому проспекту, рядом с офисом банка. Причина смерти мужчина пока что неизвестно, однако очевидцы предположили, что он выпал с высоты.

Сейчас проводится проверка.